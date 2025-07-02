В Уфе задержали подростков без прав за рулем мотоциклов

В Уфе в рамках социальной акции «Не рули, малай!» сотрудники ГАИ задержали несовершеннолетних за рулем мотоциклов.

Согласно данным столичной Госавтоинспекции, первый инцидент произошел в микрорайоне Шакша на улице Изыскательской. Инспекторы остановили мотоцикл «Райсер», за рулем которого оказался 16-летний подросток. Спустя 10 минут аналогичный случай был зафиксирован на улице Рижской с мотоциклом «Сикник», которым управлял 17-летний школьник.

На обоих подростков были составлены протоколы за управление незарегистрированной мототехникой без водительского удостоверения. Также были собраны материалы для привлечения родителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание своих детей. Мотоциклы поместили на спецстоянку.