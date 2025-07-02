Стали известны основные задачи XIII Съезда молодых ученых в Уфе

В Уфе состоится XIII Всероссийский съезд молодых ученых и студенческих научных обществ. В ИА «Башинформ» прошла пресс-конференция с организаторами мероприятия, которые назвали основные задачи и цели Съезда.
Организатором Съезда выступает Корсовет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Мероприятие проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. XIII съезд в Уфе проводится при поддержке Правительства Республики Башкортостан.
Масштабный форум под названием «От глубин традиций — к вершинам технологий» начнет работу завтра, 2 июля, на площадке конгресс-холла «Торатау» и продлится до 4 июля.
Фото: bashinform