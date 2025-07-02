Стали известны основные задачи XIII Съезда молодых ученых в Уфе

В Уфе состоится XIII Всероссийский съезд молодых ученых и студенческих научных обществ. В ИА «Башинформ» прошла пресс-конференция с организаторами мероприятия, которые назвали основные задачи и цели Съезда.

Фото №1 - Стали известны основные задачи XIII Съезда молодых ученых в Уфе

Организатором Съезда выступает Корсовет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Мероприятие проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. XIII съезд в Уфе проводится при поддержке Правительства Республики Башкортостан.

Во-первых, основная задача - это донесение до молодых ученых информации об основах и новостях научно-технической политики России, проинформировать участников съезда, что происходит на федеральном уровне, какие есть приоритетные направления, какие есть ключевые нововведения, законодательные инициативы, инструменты поддержки. Лидеры сообществ, кто сюда приедет, расскажут об этом у себя в регионах. Вторая задача — трансфер информации в обратном направлении, то есть формирование молодежной научно-технической политики, сбор идей и инициатив молодых ученых. Мы, как организаторы, их соберем, оформим, и наша задача — их протранслировать дальше на всю страну, донести до руководства страны. Третья задача — это координация сообществ молодых ученых. Сегодня в России их порядка тысячи. Наша задача, чтобы они общались, взаимодействовали, потому что эти связки горизонтальные зачастую позволяют добиваться мощных научных прорывов и результатов.

Никита Марченков 

Масштабный форум под названием «От глубин традиций — к вершинам технологий» начнет работу завтра, 2 июля, на площадке конгресс-холла «Торатау» и продлится до 4 июля.

Фото: bashinform

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