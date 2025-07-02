Стали известны основные задачи XIII Съезда молодых ученых в Уфе

Во-первых, основная задача - это донесение до молодых ученых информации об основах и новостях научно-технической политики России, проинформировать участников съезда, что происходит на федеральном уровне, какие есть приоритетные направления, какие есть ключевые нововведения, законодательные инициативы, инструменты поддержки. Лидеры сообществ, кто сюда приедет, расскажут об этом у себя в регионах. Вторая задача — трансфер информации в обратном направлении, то есть формирование молодежной научно-технической политики, сбор идей и инициатив молодых ученых. Мы, как организаторы, их соберем, оформим, и наша задача — их протранслировать дальше на всю страну, донести до руководства страны. Третья задача — это координация сообществ молодых ученых. Сегодня в России их порядка тысячи. Наша задача, чтобы они общались, взаимодействовали, потому что эти связки горизонтальные зачастую позволяют добиваться мощных научных прорывов и результатов.

Никита Марченков