В Башкирии задержали пособников телефонных аферистов

В Башкортостане задержаны три пособника телефонных аферистов. В полицию поступили обращения от пожилых людей с разницей в несколько дней. Им позвонили неизвестные и под различными предлогами выманивали деньги.

Курьерам растерянные граждане передали более трех миллионов рублей. В том числе 75-летняя жительница Ижевска, которая специально приехала в Уфу на такси, чтобы отдать более миллиона.

При передаче денег задержали молодых людей от 16 до 23 лет, которые решили подработать. Получая указания от кураторов в мессенджере, они приезжали на указанные адреса, забирали наличные и переводили их на счета мошенников.