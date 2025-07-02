В Уфе представители пяти вузов проведут консультации абитуриентов в кампусе

В Межвузовском кампусе Евразийского научно-образовательного центра в Уфе абитуриенты смогут получить консультации представителей пяти вузов региона. С 7 по 11 июля там разместятся работники медицинского, аграрного, педагогического, нефтяного и Университета науки и технологий, которые помогут по вопросам подачи заявлений при поступлении.

Для вчерашних школьников будут дважды в день проводить экскурсии по лабораториям, где они смогут пообщаться с учеными. Стоит отметить, что в этом году в высших учебных заведениях Башкортостана подготовили порядка 14 тысяч бюджетных мест.