В Уфе стартовал съезд молодых ученых

Сегодня в Уфе стартовал XIII Всероссийский съезд молодых ученых и научных студенческих сообществ. На площадке конгресс-холла «Торатау» работает наша съёмочная группа.

На площадку XIII Всероссийского съезда молодых ученых продолжают прибывать его участники. Всего в Уфу приехали порядка двух тысяч человек. Заявлены делегаты из стран дальнего и ближнего зарубежья.

В фойе конгресс-холла представлены стенды образовательных и коммерческих организаций страны. Так, Евразийский научно-образовательный центр показал виртуальный музей, в котором с помощью VR-очков можно увидеть археологические экспонаты от эпохи бронзы до периода XIX века.

Неподалеку можно заметить секвенатор, который расшифровывает и анализирует ДНК человека и животных. Их используют в криминалистике для идентификации личности. А также общелабораторное оборудование российского производства.

Ключевым событием съезда станет пленарное заседание «От глубин традиций – к вершинам технологий». Там обсудят вопросы организации научной деятельности в стране. Поговорят о мерах поддержки, проблемах и путях их решения. А еще – как превратить научное исследование в технологический продукт.