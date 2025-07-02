Из Уфы в зону СВО проводили после отпуска очередную группу бойцов

После отдыха – вновь на боевые позиции. Из Уфы в зону проведения специальной военной операции после двухнедельного отпуска сегодня отправилась очередная группа военнослужащих. Торжественная церемония традиционно состоялась на площадке перед спорткомплексом «Уфа-Арена».

Проводить бойцов пришли их родственники, близкие и друзья. С напутственными словами перед участниками СВО выступил заместитель премьер-министра правительства. Ирек Сагитов поблагодарил бойцов за службу и пожелал всем вернуться живыми и здоровыми, выполнив все поставленные перед ними задачи.