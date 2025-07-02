В Уфе прошло первенство среди юных велосипедистов

Юные велосипедисты из Башкортостана сразились за звание лучших в велоспорте. Первенство республики прошло на территории спортивного комплекса «Биатлон». В групповой гонке приняли участие дети от 10 до 17 лет.

Участникам предстояло преодолеть от 8 до 40 километров в зависимости от возрастной группы. Награждение лучших спортсменов прошло по итогам каждого соревновательного дня.