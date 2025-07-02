В Уфе врачи предотвратили разрыв аорты 62-летнему пациенту

Врачи Республиканского кардиологического центра провели уникальную операцию жителю Архангельского района.

62-летний мужчина приехал в кардиоцентр на плановое обследование с подозрением на аневризму брюшного отдела аорты. Во время прохождения компьютерной томографии ему стало плохо.

В отделении реанимации выяснилось, что у него крупная аневризма — более 8 см, которая сжимала подвздошную артерию. Без оперативного вмешательства он мог погибнуть от возможного разрыва.

Во время операции хирурги удалили поврежденные участки аорты и установили искусственный протез. Для этого им потребовалось полностью остановить кровообращение в брюшной аорте на три часа. По словам главного врача РКЦ Ирины Николаевой, такие операции проводятся очень редко — не более двух-трех раз в год.

Сейчас пациент находится в отделении сосудистой хирургии. Мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.