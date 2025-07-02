Глава Башкирии поддержит молодых учёных, которые останутся в республике

За последние 4 года из бюджета Башкортостана выделено около 900 млн рублей на поддержку науки. Поддержано 60 проектов молодых аспирантов и кандидатов наук на общую сумму 90 млн рублей из бюджета республики и 11 научных исследований по приоритетным направлениям деятельности Евразийского НОЦ с общим объемом финансирования проектов на трехлетний период 80 млн рублей. Создано 4 лаборатории мирового уровня, общий объем финансирования которых составил 300 млн рублей. За два года реализации грантовой поддержки молодых научных работников вузов и научных организаций из бюджета республики выделено 400 млн рублей на прохождение 531 научно-образовательной стажировки и улучшение жилищных условий 133 молодых ученых.