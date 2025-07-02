Жители Башкирии смогут увидеть соединение Венеры и Урана

Жители Башкирии смогут стать свидетелями необычного космического явления. Как сообщили в Уфимском планетарии, 4 июля в ночном небе соединятся Уран и Венера.
Планеты будут видны утром перед рассветом в созвездии Тельца. Венера появится в 2:30 ночи и будет светить как очень яркая звезда на северо-востоке. Её легко можно будет заметить невооружённым глазом.
Уран расположиться немного выше и правее. Чтобы его разглядеть, понадобится бинокль или телескоп.
Планеты будут видны до восхода солнца.
Фото: Уфимский планетарий.