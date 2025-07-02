Жители Башкирии смогут увидеть соединение Венеры и Урана

Жители Башкирии смогут стать свидетелями необычного космического явления. Как сообщили в Уфимском планетарии, 4 июля в ночном небе соединятся Уран и Венера.

Фото №1 - Жители Башкирии смогут увидеть соединение Венеры и Урана

Планеты будут видны утром перед рассветом в созвездии Тельца. Венера появится в 2:30 ночи и будет светить как очень яркая звезда на северо-востоке. Её легко можно будет заметить невооружённым глазом.

Уран расположиться немного выше и правее. Чтобы его разглядеть, понадобится бинокль или телескоп.

Планеты будут видны до восхода солнца.  

Фото: Уфимский планетарий.

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