Жители Башкирии смогут увидеть соединение Венеры и Урана

Планеты будут видны утром перед рассветом в созвездии Тельца. Венера появится в 2:30 ночи и будет светить как очень яркая звезда на северо-востоке. Её легко можно будет заметить невооружённым глазом.



Уран расположиться немного выше и правее. Чтобы его разглядеть, понадобится бинокль или телескоп.



Планеты будут видны до восхода солнца.