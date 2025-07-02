В Уфе из многоквартирного дома эвакуировали 23 жильцов

В Уфе на третьем этаже многоквартирного жилого дома по улице Машиностроителей произошел пожар. Как сообщили в МЧС, огонь быстро распространился из спальни на балкон.

Пожарные прибыли на место происшествия и вывели из горящей квартиры четырех человек, среди которых было трое детей. Пожар удалось локализовать на площади 7 кв.м. за 20 минут, не допустив распространения на соседние квартиры. Для безопасной эвакуации жильцов огнеборцы использовали тактическую вентиляцию.

К счастью, никто не пострадал. Всего при пожаре спасены 6 человек, еще 23 эвакуированы.

Причины возгорания устанавливаются.