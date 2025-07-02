В Стерлитамаке в пятый раз пройдет фестиваль «Купец 2.0»

В Стерлитамаке в пятый раз состоится фестиваль гостеприимства «Купец 2.0». Мероприятие пройдёт с 8 по 10 августа.

Концепцией фестиваля в этом году станет «Сокровищница талантов». Организационные работы начались ещё зимой, так как юбилейный фестиваль станет самым масштабным за всю историю.

Главной площадкой вновь станет сквер им. Салавата Юлаева. Именно здесь до начала XX века проходили легендарные купеческие ярмарки. Декораторы воссоздадут атмосферу уездного города: торговые ряды, телеги, стилизованные фотозоны, старинная утварь, вывески на зданиях и многое другое. Актеры в образах купцов, купчих, глашатаев, коробейников и городовых погрузят гостей фестиваля в атмосферу прошлого.

Ремесленная ярмарка соберёт сотни лучших мастеров из разных регионов России и ближнего зарубежья. Здесь можно будет не только купить уникальные изделия ручной работы, но и увидеть процесс их создания — на новой сцене в зоне ярмарки, где мастера будут делиться историями и демонстрировать свое творчество.