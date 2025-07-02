Бойцы СВО осваивают шоудаун в Уфе

В центре адаптивного спорта Республики прошел мастер-класс по настольному теннису (шоудаун) для ветеранов специальной военной операции. Эта дисциплина направлена на незрячих и слабовидящих людей. Фонд Римы Баталовой «Молодость нации» передал оборудование в виде стола и сопутствующего инвентаря центру, чтобы бойцы могли пробовать себя в новых видах спорта, а в дальнейшем выступать на соревнованиях.