Замминистра науки России назвал Башкирию лучшим регионом для ученых

Глава Башкортостана лично поддержит ученых, которые захотят работать в регионе. Об этом сегодня Радий Хабиров заявил на пленарном заседании XIII Всероссийского съезда советов молодых ученых и студенческих научных сообществ.

Он подчеркнул, что в последние годы в республике уделяется огромное внимание науке, на эти цели выделили почти 900 миллионов рублей – это премии, гранты, средства на улучшение жилищных условий специалистов и финансирование стажировок. Башкортостан занимает первое место среди регионов России по предоставлению мер поддержки молодым учёным. По инициативе Радия Хабирова создаются все условия для ведения исследований. Четыре университета региона вошли в программу «Приоритет-2030». В центре столицы активно строится Межвузовский кампус. Как подчеркнул глава республики, Уфа еще ни разу не принимала такого огромного числа ученых на своей земле. Напомним, на съезде работают более 1300 специалистов.

Молодое научное сообщество Башкортостана трепетно впитывает в себя все новые достижения и активно развивается. Меня радует, что в Уфе собралось столько талантливых молодых людей. Если кто-то, побыв у нас три-четыре дня, примет решение в Башкортостане остаться, я лично индивидуальную траекторию роста и успеха вам сам нарисую и будем вас поддерживать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Успехи Башкортостана в научно-технологическом развитии высоко оценивает и заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский. Он считает республику одним из лучших регионов для ученых. Отметим, что на съезде в Уфе можно ознакомиться с последними наработками из разных уголков страны. Исследователи обмениваются опытом, обсуждают проблемы и предлагают пути их решения, а также вопросы по созданию дополнительных мер поддержки и новые способы взаимодействия бизнеса, власти и исследователей.