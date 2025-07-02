В Уфе обсудили способы защиты жителей от кибермошенников

Кибермошенничество остаётся одной из главных угроз для граждан. С начала года в республике зафиксировано свыше 11 тысяч таких преступлений. По данным МВД, кражи, грабежи, обманы при личном общении постепенно отходят на второй план. На смену им приходят цифровые схемы: звонки от «банков», фейковые сайты и подделки госуслуг.
На пресс-конференции в агентстве «Башинформ» обсуждали способы защиты жителей региона. Только с начала года ущерб превысил 1 миллиард 450 миллионов рублей. Чаще всего жертвами становятся пенсионеры, бюджетники и люди с низкой финансовой грамотностью.