В Уфе обсудили способы защиты жителей от кибермошенников

Кибермошенничество остаётся одной из главных угроз для граждан. С начала года в республике зафиксировано свыше 11 тысяч таких преступлений. По данным МВД, кражи, грабежи, обманы при личном общении постепенно отходят на второй план. На смену им приходят цифровые схемы: звонки от «банков», фейковые сайты и подделки госуслуг.

На пресс-конференции в агентстве «Башинформ» обсуждали способы защиты жителей региона. Только с начала года ущерб превысил 1 миллиард 450 миллионов рублей. Чаще всего жертвами становятся пенсионеры, бюджетники и люди с низкой финансовой грамотностью.

У нас здесь два направления раскрытия данного преступления: первое – это цифровой след, с использованием которого нам как раз предоставляются различные IP-адреса для установления и раскрытия преступления. И второе – это денежный след. Любой перевод денежных средств оставляет свой след. Да, это длительная процедура, но эти преступления всё равно раскрываются.

Рамиль Тухбатуллин, начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Башкортостан
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