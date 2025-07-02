В Уфе обсудили способы защиты жителей от кибермошенников

У нас здесь два направления раскрытия данного преступления: первое – это цифровой след, с использованием которого нам как раз предоставляются различные IP-адреса для установления и раскрытия преступления. И второе – это денежный след. Любой перевод денежных средств оставляет свой след. Да, это длительная процедура, но эти преступления всё равно раскрываются.

Рамиль Тухбатуллин, начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Башкортостан