Константин Толкачев встретился с участниками концерта для бойцов СВО

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев встретился с артистами – участниками благотворительного концерта «В единстве – сила». Проект реализован в благодарность бойцам, защищающим Отечество и мирную жизнь граждан.
Сам концерт состоялся 17 июня в ГКЗ «Башкортостан». Главными зрителями были участники СВО, члены их семей и волонтеры. Все собранные средства предназначены для бойцов, участвующих в специальной военной операции.
Среди известных артистов, выступивших в тот день на сцене и пришедших сегодня на встречу со спикером башкирском парламента, Аскар Абдразаков, Геннадий Родионов, Назифа Кадырова, Хурматулла Утяшев и другие.