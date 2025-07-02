Константин Толкачев встретился с участниками концерта для бойцов СВО

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев встретился с артистами – участниками благотворительного концерта «В единстве – сила». Проект реализован в благодарность бойцам, защищающим Отечество и мирную жизнь граждан.

Сам концерт состоялся 17 июня в ГКЗ «Башкортостан». Главными зрителями были участники СВО, члены их семей и волонтеры. Все собранные средства предназначены для бойцов, участвующих в специальной военной операции.