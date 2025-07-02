В Башкирии собирают гумпомощь для животных Курской области, оставшихся без хозяев

Помочь братьям нашим меньшим, которые из-за боевых действий остались без хозяев. Госкомитет республики по ветеринарии совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» запустили акцию по сбору гуманитарной помощи для бездомных животных на территории Курской области.

Мероприятие реализуется в рамках проекта «Защита животного мира». В государственных ветеринарных учреждениях по всей республике, а также в Башкирском отделении политической партии установлены «коробки добра» для сбора кормов и ветпрепаратов для животных.