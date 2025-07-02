В Уфе обсудили успехи инициатив Десятилетия науки

Сегодня, 2 июля, в Уфе стартовал XIII Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ. Это одно из важнейших событий для молодых учёных России. В Башкирию съехались около 2000 научных сотрудников со всех регионов страны и ближайшего зарубежья.
Программу форума открыла панельная дискуссия «Десятилетие науки и технологий: инициативы для всех». Эксперты, участвующие в реализации каждой из 12 инициатив Десятилетия, в общих чертах рассказали о всех инициативах, ключевых проектах и способах присоединиться к их реализации.
Исполняющий обязанности директора Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук, заместитель председателя Координационного совета по делам молодежи при Президенте РФ Андрей Паштецкий отметил, что одним из эффективных и активно развивающихся проектов Десятилетия науки является такой успешный инструмент популяризации науки, как научно-популярный туризм. Инициатива направлена на создание увлекательных туров по России, которые знакомят туристов с научными объектами и разработками.
Впервые запущены маршруты в Республике Карелия и Алтайском крае, новый маршрут появился в Нижегородской области. А Республика Башкортостан — один из самых активных участников инициативы среди всех регионов Российской Федерации.
В Башкирии запущено уже девять маршрутов. Это маршрут «Сократ» гуманитарной направленности, маршрут «Циолковский» (физико-математическая направленность), «Уфа естественно-научная» (от зарождения жизни до ноосферы), «Авиценна» (биолого-медицинская экскурсия), маршрут «Шень Ко» знакомит с научно-техническими разработками, маршрут «Дмитрий Менделеев» рассказывает о роли Уфы в развитии химической науки, научно-образовательный маршрут «Пифагор», маршрут «Ломоносов» (взгляни на мир по-новому), научно-популярная экскурсия по геопарку «Янган-Тау».
Инициатива «Наука как искусство» направлена на популяризацию науки и технологий через призму искусства, объединяя ученых и творческих деятелей, рассказала сооснователь и программный директор Фестиваля актуального научного кино ФАНК Ирина Белых.
Основная цель проекта — рассказывать об открытиях и достижениях российской науки, используя художественные средства. В рамках этой инициативы, например, проводятся фестивали, такие, как «Фанк», и проекты, как «Голоса будущего», которые представляют научные достижения в форме спектаклей. Создаются новые научно-популярные фильмы. Также научные музеи всей страны проводят единые активности, например, на День российской науки. Впервые была проведена конференция научных музеев на фестивале «Интермузей».
Инициатива «Наука рядом» направлена на знакомство с отечественной наукой. Ключевые ее проекты — это «Библиотека Десятилетия науки и технологий», в рамках которой переиздаются научно-популярные книги. Так, уже переизданы «Занимательная физика» Якова Перельмана, «Менделеев» Михаила Беленького. Также проходит выставка «Наука в лицах».
О фестивале «Наука 0+» рассказал главный редактор научно-популярных изданий Indicator.ru Николай Подорванюк.
Инициативой, направленной на развитие самих ученых, является проект «Третий семестр» — создание сезонных школ для студентов, аспирантов и молодых ученых. Это, по сути, дополнительный период обучения, выходящий за рамки формальной программы, в котором участники углубленно изучают научные дисциплины и развивают навыки, полезные как в научной деятельности, так и в повседневной жизни. Также заместитель руководителя по общим и научным вопросам НИЦ «Курчатовский институт» Надежда Чубова рассказала об открытии в российских школах «курчатовских» классов, где углублено изучаются предметы естественно-научного цикла. К слову, такие классы функционируют и в школах Башкирии.
В рамках инициативы «Детские научные школы» открываются детские научные площадки в различных регионах России, где дети могут заниматься исследовательской деятельностью и экспериментировать.
Как отметила директор малого технологического университета БГТУ имени В. Г. Шухова Наталья Алтынник, научные детские площадки состоят из игровых элементов, иллюстрирующих основные научные законы.
Фото: bashinform.ru