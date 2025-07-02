В Уфе обсудили успехи инициатив Десятилетия науки

Сегодня, 2 июля, в Уфе стартовал XIII Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ. Это одно из важнейших событий для молодых учёных России. В Башкирию съехались около 2000 научных сотрудников со всех регионов страны и ближайшего зарубежья.

Фото №1 - В Уфе обсудили успехи инициатив Десятилетия науки

Программу форума открыла панельная дискуссия «Десятилетие науки и технологий: инициативы для всех». Эксперты, участвующие в реализации каждой из 12 инициатив Десятилетия, в общих чертах рассказали о всех инициативах, ключевых проектах и способах присоединиться к их реализации.

Исполняющий обязанности директора Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук, заместитель председателя Координационного совета по делам молодежи при Президенте РФ Андрей Паштецкий отметил, что одним из эффективных и активно развивающихся проектов Десятилетия науки является такой успешный инструмент популяризации науки, как научно-популярный туризм. Инициатива направлена на создание увлекательных туров по России, которые знакомят туристов с научными объектами и разработками.

Впервые запущены маршруты в Республике Карелия и Алтайском крае, новый маршрут появился в Нижегородской области. А Республика Башкортостан — один из самых активных участников инициативы среди всех регионов Российской Федерации.

В Башкирии запущено уже девять маршрутов. Это маршрут «Сократ» гуманитарной направленности, маршрут «Циолковский» (физико-математическая направленность), «Уфа естественно-научная» (от зарождения жизни до ноосферы), «Авиценна» (биолого-медицинская экскурсия), маршрут «Шень Ко» знакомит с научно-техническими разработками, маршрут «Дмитрий Менделеев» рассказывает о роли Уфы в развитии химической науки, научно-образовательный маршрут «Пифагор», маршрут «Ломоносов» (взгляни на мир по-новому), научно-популярная экскурсия по геопарку «Янган-Тау».

С 2022 года более 80 маршрутов научно-популярного туризма задействовано. Все размещены на сайте наука.рф. Инициатива научно-популярный туризм почему популярна в регионах — она охватывает задачи: и привлечение, и популяризацию. Это не просто отдых, а отдых на научных, тяжелодоступных объектах, которые благодаря этой инициативе становятся доступны всем посетителям. Все участники могут не только увидеть большую науку, посмотреть объекты, но и поучаствовать, почувствовать себя ученым. У нас также сформирован всероссийский реестр объектов научно-популярного туризма, чтобы их рассматривали на перспективу. Сейчас там более 1150 объектов 165 вузов. Это показывает, что наука открыта, чтобы показывать свои достижения всему обществу.

Андрей Паштецкий

Инициатива «Наука как искусство» направлена на популяризацию науки и технологий через призму искусства, объединяя ученых и творческих деятелей, рассказала сооснователь и программный директор Фестиваля актуального научного кино ФАНК Ирина Белых.

Основная цель проекта — рассказывать об открытиях и достижениях российской науки, используя художественные средства. В рамках этой инициативы, например, проводятся фестивали, такие, как «Фанк», и проекты, как «Голоса будущего», которые представляют научные достижения в форме спектаклей. Создаются новые научно-популярные фильмы. Также научные музеи всей страны проводят единые активности, например, на День российской науки. Впервые была проведена конференция научных музеев на фестивале «Интермузей».

Инициатива «Наука рядом» направлена на знакомство с отечественной наукой. Ключевые ее проекты — это «Библиотека Десятилетия науки и технологий», в рамках которой переиздаются научно-популярные книги. Так, уже переизданы «Занимательная физика» Якова Перельмана, «Менделеев» Михаила Беленького. Также проходит выставка «Наука в лицах».

О фестивале «Наука 0+» рассказал главный редактор научно-популярных изданий Indicator.ru Николай Подорванюк.

Это один из самых масштабных просветительских проектов в мире. Только по итогам фестиваля прошлого года в нем приняли участие почти 20 млн человек офлайн и онлайн. Он проходит во всех регионах России, более того, уже вышел на международный уровень — в 2024 году присоединились несколько стран. А именно в эти дни фестиваль «Наука 0+» проходит в Бразилии. Каждый желающий может принять в нем участие, есть сайт, обращайтесь.

Николай Подорванюк

Инициативой, направленной на развитие самих ученых, является проект «Третий семестр» — создание сезонных школ для студентов, аспирантов и молодых ученых. Это, по сути, дополнительный период обучения, выходящий за рамки формальной программы, в котором участники углубленно изучают научные дисциплины и развивают навыки, полезные как в научной деятельности, так и в повседневной жизни. Также заместитель руководителя по общим и научным вопросам НИЦ «Курчатовский институт» Надежда Чубова рассказала об открытии в российских школах «курчатовских» классов, где углублено изучаются предметы естественно-научного цикла. К слову, такие классы функционируют и в школах Башкирии.

В рамках инициативы «Детские научные школы» открываются детские научные площадки в различных регионах России, где дети могут заниматься исследовательской деятельностью и экспериментировать.

Как отметила директор малого технологического университета БГТУ имени В. Г. Шухова Наталья Алтынник, научные детские площадки состоят из игровых элементов, иллюстрирующих основные научные законы.

Каждая площадка оснащена QR-кодом, через который родитель может доступным языком объяснить своему ребенку те или иные законы физики, химии, биологии. На сегодняшний день в 38 регионах России построены 53 такие площадки. Первая и самая большая появилась в 2022 году в Краснодарском крае. Для того чтобы подать заявку на строительство такой площадки, нам нужно прислать концепцию на согласование, мы верифицируем ее по всем критериям и принимаем на реализацию.

Наталья Алтынник

Фото: bashinform.ru

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями