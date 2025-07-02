В Уфе обсудили успехи инициатив Десятилетия науки

С 2022 года более 80 маршрутов научно-популярного туризма задействовано. Все размещены на сайте наука.рф. Инициатива научно-популярный туризм почему популярна в регионах — она охватывает задачи: и привлечение, и популяризацию. Это не просто отдых, а отдых на научных, тяжелодоступных объектах, которые благодаря этой инициативе становятся доступны всем посетителям. Все участники могут не только увидеть большую науку, посмотреть объекты, но и поучаствовать, почувствовать себя ученым. У нас также сформирован всероссийский реестр объектов научно-популярного туризма, чтобы их рассматривали на перспективу. Сейчас там более 1150 объектов 165 вузов. Это показывает, что наука открыта, чтобы показывать свои достижения всему обществу.

Андрей Паштецкий