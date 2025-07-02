Башкирия наращивает мощности газовой инфраструктуры

Глава республики Радий Хабиров провёл рабочее совещание по вопросам газификации региона. Ежегодно в регионе потребляется более 16 миллиардов кубометров газа, и чтобы обеспечить бесперебойное снабжение, реализуется масштабная программа модернизации.

Уже завершена реконструкция газораспределительной станции «Ново-Александровка» и техническое перевооружение девяти других ГРС. Их мощность значительно увеличена. Сейчас в работе ещё четыре стратегических объекта. Особое значение имеет строительство новой станции «Русский Юрмаш».

Эти проекты позволят обеспечить газом растущую Уфимскую агломерацию, новые жилые кварталы и промышленные предприятия. Отдельное внимание — развивающимся территориям. «Газпром межрегионгаз Уфа» уже подключил к газоснабжению особую экономическую зону «Алга» и индустриальный парк «Уфимский».