Башкирия наращивает мощности газовой инфраструктуры

Глава республики Радий Хабиров провёл рабочее совещание по вопросам газификации региона. Ежегодно в регионе потребляется более 16 миллиардов кубометров газа, и чтобы обеспечить бесперебойное снабжение, реализуется масштабная программа модернизации.
Уже завершена реконструкция газораспределительной станции «Ново-Александровка» и техническое перевооружение девяти других ГРС. Их мощность значительно увеличена. Сейчас в работе ещё четыре стратегических объекта. Особое значение имеет строительство новой станции «Русский Юрмаш».
Эти проекты позволят обеспечить газом растущую Уфимскую агломерацию, новые жилые кварталы и промышленные предприятия. Отдельное внимание — развивающимся территориям. «Газпром межрегионгаз Уфа» уже подключил к газоснабжению особую экономическую зону «Алга» и индустриальный парк «Уфимский».
Это создаёт условия для привлечения новых инвестиций и создания рабочих мест. Как отметил Радий Хабиров, развитие газовой инфраструктуры — важная часть комплексного развития республики.