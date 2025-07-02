Фестиваль «Айда играть» в Уфе может получить новый статус

Сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова предложила придать Всероссийскому фестивалю «Айда играть» статус мероприятия федерального значения. На пленарном заседании Совета Федерации она подчеркнула необходимость поддержки индустрии детских товаров, в том числе через региональные программы развития промышленности.

Особое внимание предлагается уделить субъектам, разработавшим «дорожные карты» по развитию этой сферы. Башкортостан уже демонстрирует успешный опыт: с 2023 года здесь проводится форум «Айда играть», объединяющий бизнес, науку и семьи. В текущем году мероприятие собрало 150 предприятий и 270 тысяч участников.

Ключевым событием деловой программы фестиваля стало пленарное заседание «Игра за будущее: как промышленность способствует достижению национальных целей развития». Одной из основных тем было импортозамещение в индустрии товаров для детей. Всероссийский фестиваль «Айда играть» имеет собственный товарный знак. Следующий фестиваль запланирован на 2026 год. Большая просьба к Минпромторгу и Вам лично, уважаемый Антон Андреевич, поддержать фестиваль «Айда играть» как мероприятие всероссийского масштаба и включить его в список мероприятий выставочно-ярмарочной деятельности федерального значения.

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
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