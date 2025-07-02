Фестиваль «Айда играть» в Уфе может получить новый статус

Ключевым событием деловой программы фестиваля стало пленарное заседание «Игра за будущее: как промышленность способствует достижению национальных целей развития». Одной из основных тем было импортозамещение в индустрии товаров для детей. Всероссийский фестиваль «Айда играть» имеет собственный товарный знак. Следующий фестиваль запланирован на 2026 год. Большая просьба к Минпромторгу и Вам лично, уважаемый Антон Андреевич, поддержать фестиваль «Айда играть» как мероприятие всероссийского масштаба и включить его в список мероприятий выставочно-ярмарочной деятельности федерального значения.

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре