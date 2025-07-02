Фестиваль «Айда играть» в Уфе может получить новый статус

Сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова предложила придать Всероссийскому фестивалю «Айда играть» статус мероприятия федерального значения. На пленарном заседании Совета Федерации она подчеркнула необходимость поддержки индустрии детских товаров, в том числе через региональные программы развития промышленности.
Особое внимание предлагается уделить субъектам, разработавшим «дорожные карты» по развитию этой сферы. Башкортостан уже демонстрирует успешный опыт: с 2023 года здесь проводится форум «Айда играть», объединяющий бизнес, науку и семьи. В текущем году мероприятие собрало 150 предприятий и 270 тысяч участников.