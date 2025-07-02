Радий Хабиров провел заседание общественного совета программы «Герои Башкортостана»

Обучение кадрового резерва будет рассчитано на год и пройдёт в парке «Патриот». Сегодня в Уфе состоялось заседание общественного совета программы «Герои Башкортостана». Его провёл глава республики. Радий Хабиров лично руководит проектом по формированию управленческого резерва из участников и ветеранов специальной военной операции.

Желание стать военным и пойти по стопам отца появилось ещё в детстве. Сначала учёба в кадетском классе, потом срочная служба на Дальнем Востоке, и по контракту Урал Ахмеров отправляется в Чеченскую республику. А в 2023 году молодой человек вновь подписывает с Министерством обороны документ, теперь уже на участие в специальной военной операции.

В сентябре 2024 года Урал Ахмеров из-за полученного ранения завершил военную службу и решил испытать себя в государственной. Поступил учится в Башкирскую академию госслужбы и управления и подал заявку на участие в кадровой программе «Герои Башкортостана», прошёл отборочный этап и сегодня является полуфиналистом проекта.

Ваши лучшие качества, навыки и умения очень нужны Башкортостану, — с таким призывом к участникам специальной военной операции обратился Радий Хабиров, запуская новый для региона проект. Сегодня в Доме республики состоялось заседание общественного совета программы «Герои Башкортостана», где и обсудили ход её реализации.

Важно выстроить её таким образом, чтобы участники получили полное представление о действующем законодательстве, отраслях экономики, социальной сфере, практике государственного и муниципального управления в современных реалиях. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Честь и достоинство, верность долгу, неподкупность, преданность Родине — это те качества, которые в первую очередь сформировались на передовой и очень важны для эффективных управленцев, государственных и муниципальных служащих. По числу желающих принять участие в региональной кадровой программе, которая является аналогом федерального проекта «Время героев», Башкортостан занимает первое место в стране.