Семья в Уфе не может попасть в свой дом из-за конфликта с застройщиком

Семья с маленьким ребенком не может попасть в свой дом. Жители уфимского коттеджного поселка «Ёлки» столкнулись с проблемами сразу после покупки недвижимости. Качество построенного жилья хозяев не устроило, и они обратились к застройщику. Однако вместо решения вопроса подрядчик просто перекрыл дорогу.

Из окон дует, на кирпичах высолы, стяжка неровная — такие погрешности нового дома обнаружили Муфтахутдиновы еще в 2022 году, в год покупки недвижимости. Свои замечания озвучили подрядчику, который начал предпринимать меры. Однако переделка хозяев не устроила. Снова обратились к подрядчику, но в ответ получили угрозы.

Муфтахутдиновы не могут заехать на территорию — пульт от шлагбаума отключили. А перед домом на месте предполагаемой парковки выставили железобетонные блоки.