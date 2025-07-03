В Нацбиблиотеке Башкирии прошло мероприятие «В моем сердце поет соловей»

В программе – выступление народного артиста России и Республики Башкортостан Хурматуллы Утяшева, под открытым небом также была организована книжная выставка, посвящённая 95-летию Абдулхака Игебаева. Еще для участников мероприятия приготовили мастер-классы по народным ремёслам и ярмарку изделий ручной работы.