В Уфе иноагента заочно приговорили к 8 годам колонии

Кировский районный суд Уфы вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении уроженца Башкирии. Он признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранных агентов и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, дело рассматривалось судом без присутствия подсудимого, который находится в международном розыске. Ему избрана мера пресечения в виде ареста. Установлено, что в марте прошлого года, находясь за границей, мужчина разместил на своем открытом канале популярного видеохостинга и в социальных сетях видео с ложной информацией о предполагаемых незаконных действиях Вооруженных Сил Российской Федерации во время специальной военной операции.

Кроме того, будучи признанным иностранным агентом, он в течение 2024 года публиковал материалы в социальных сетях и на видеохостингах, не указывая, что контент создан и распространен иноагентом.