В Башкирии в пожаре пострадали два подростка и погибла женщина

2 июля в Абзелиловском районе зафиксировали крупный пожар, который привёл к трагедии. Подробности сообщили в МЧС.

В деревне Кирдасово огнём охватило жилой бревенчатый дом. На место происшествия прибыли экстренные службы, но строение уже было полностью уничтожено.

Из горящего дома эвакуировались два подростка 17 и 15 лет. Они заметили возгорание, попытались потушить его, но огонь распространялся слишком быстро. В ходе разбора завалов было найдено тело 60-летней женщины. Она являлась бабушкой одного из подростков.

По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за неисправности электрооборудования. В доме был пожарный извещатель, однако выжившие сообщили, что он был отключён.