Гострудинспекция Башкирии расследовала гибель аппаратчика

В Аургазинском районе завершили расследование инцидента, в результате которого погиб 45-летний работник.

По данным ведомства, 4 февраля на территории элеватора сельхозпредприятия в селе Белое Озеро Гафурийского района происходила погрузка зерна в железнодорожный вагон. Аппаратчик открыл верхние люки и контролировал процесс с крыши вагона. Когда зерно было загружено и данные введены в систему, начальница производственного участка, не заметила коллегу на крыше. Позже работника нашли лежащим между рельсом и платформой. Сотрудник был в сознании, но не смог объяснить, что произошло. С тяжёлыми травмами его доставили в больницу. 8 февраля он скончался.

Выяснилось, что аппаратчик, погибший после падения с высоты 4,5 метра, не должен был выполнять эти обязанности. Заместитель руководителя Гострудинспекции отметила, что работодатель нарушил правила, допустив работника к выполнению задач, не относящихся к его специальности. Кроме того, ему не предоставили средства индивидуальной защиты, необходимые при работах на высоте, включая противоскользящую обувь, что было особенно важно зимой из-за наледи на вагонах. Также пострадавший не прошёл необходимый инструктаж по охране труда.