В Уфе жителям аварийного дома после репортажа подключили воду

В Уфе жителям аварийного дома подключили водоснабжение. Мы рассказывали в предыдущих выпусках о том, что хозяева квартир двухэтажки по адресу Пожарского, 299 почти месяц жили без воды. Дело в том, что дом, построенный в 1937 году, давно признан аварийным и подлежит сносу.
Вопрос о расселении пока решился частично: половине жильцов деньги поступили, а вот другим нет. Они в ожидании. Однако людям отключили водоснабжение. И пенсионерам, и семьям с детьми приходилось ходить на колонку, чтобы обеспечить себя водой.
После выхода сюжета об этой проблеме на нашем канале администрация Ленинского района Уфы оперативно отреагировала. В ближайшее время все работы по восстановлению стабильного водоснабжения будут завершены.