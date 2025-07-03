В Уфе жителям аварийного дома после репортажа подключили воду

В Уфе жителям аварийного дома подключили водоснабжение. Мы рассказывали в предыдущих выпусках о том, что хозяева квартир двухэтажки по адресу Пожарского, 299 почти месяц жили без воды. Дело в том, что дом, построенный в 1937 году, давно признан аварийным и подлежит сносу.

Вопрос о расселении пока решился частично: половине жильцов деньги поступили, а вот другим нет. Они в ожидании. Однако людям отключили водоснабжение. И пенсионерам, и семьям с детьми приходилось ходить на колонку, чтобы обеспечить себя водой.