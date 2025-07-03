Молодые ученые в Уфе обсуждают вопросы научной политики России

В Уфе продолжает свою работу XIII Всероссийский съезд Совета молодых учёных и студенческих научных обществ.
Мероприятия второго дня форума объединены темой «Наука, государство и общество». Так, молодые учёные обсудили деятельность студенческих конструкторских бюро, которые стали важным подспорьем в формировании кадров технологического суверенитета России.
Как отмечает ИА «Башинформ», в рамках тематического семинара, посвященного грантовой поддержке научных исследований, замдиректора Российского научного фонда Андрей Блинов рассказал об основных направлениях грантовой поддержки фонда, системе научной экспертизы, особенностях конкурсного отбора и дал практические советы по подготовке заявок. Отдельный блок семинара был посвящен молодежным программам РНФ.
Кроме того, участники съезда обсудили роль советов молодых ученых и специалистов в развитии научного, инженерного и управленческого кадрового актива оборонно-промышленного комплекса России. В ходе посвященной этому вопросу стратегической сессии, внимание уделялось привлечению молодых ученых и инженеров в сферу исследований и разработок, созданию кадрового резерва на различных уровнях для своевременного выявления и воспитания талантливой молодежи.
Далее на съезде проанализируют возможности российских научных организаций для реализации идей молодых ученых, подведут итоги проектной работы по задачам Десятилетия науки и технологий и роль Конгресса молодых ученых в этом. Авторы наиболее интересных проектов расскажут о результатах, которых им удалось достичь после Конгресса. Предусмотрено также обсуждение и обмен опытом в решении конкретных прикладных задач, с которыми сталкиваются молодые исследователи. Так в рамках панельной дискуссии обсудят вопрос - где взять расходные материалы для научной деятельности, специальную деловую игру посвятят тому, как проводить коммерческие исследования. Молодым ученым расскажут, как развивать личный бренд, а представители предприятий реального сектора экономики поделятся опытом внедрения научных разработок в производство.
Фото: bashinform.ru