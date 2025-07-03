Молодые ученые в Уфе обсуждают вопросы научной политики России

Далее на съезде проанализируют возможности российских научных организаций для реализации идей молодых ученых, подведут итоги проектной работы по задачам Десятилетия науки и технологий и роль Конгресса молодых ученых в этом. Авторы наиболее интересных проектов расскажут о результатах, которых им удалось достичь после Конгресса. Предусмотрено также обсуждение и обмен опытом в решении конкретных прикладных задач, с которыми сталкиваются молодые исследователи. Так в рамках панельной дискуссии обсудят вопрос - где взять расходные материалы для научной деятельности, специальную деловую игру посвятят тому, как проводить коммерческие исследования. Молодым ученым расскажут, как развивать личный бренд, а представители предприятий реального сектора экономики поделятся опытом внедрения научных разработок в производство.