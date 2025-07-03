В Уфе вынесли приговор шестерым мужчинам за разбойные нападения и грабежи

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор шестерым жителям республики. В зависимости от их роли и степени участия преступники были признаны виновными в грабеже, разбое, похищении важного личного документа у гражданина, самоуправстве и подстрекательстве к вымогательству.

По данным прокуратуры, в 2022 году один из обвиняемых собрал пятерых знакомых для совместных преступных действий. В феврале 2023 года злоумышленники использовали нож, кастет и палки, чтобы заставить прораба отдать им 2,5 млн рублей. После этого они похитили его «Ладу Гранту» с инструментами и документами на транспорт. Кроме того, мужчины под принуждением завладели другим автомобилем «Лада Самара», а у третьего потерпевшего похитили телефон и серебряные украшения.