Врачи Башкирии удалили у пациентки опухоль размером с мяч

В Стерлитамаке врачи пришли на помощь 78-летней женщине, у которой диагностировали крупную опухоль с метастазами.

Пациентка обратилась к врачам с жалобами на увеличение размеров живота и дискомфорт при движении. У женщины диагностировали рак яичника с сопутствующей доброкачественной опухолью червеобразного отростка. Новообразование сильно разрослось, поэтому операция по удалению длилась три часа. Опухоль оказалась размером с футбольный мяч. Врачам также пришлось вырезать дистальную часть правой половины тонкой кишки, при этом им удалось сохранить непрерывность кишечника.