В Уфе в жилом доме взорвался пятилитровый баллон с газом

В Уфе в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Гагарина прошла разгерметизация углекислотного баллона. Об этом сообщили в региональном МЧС.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые проверили ситуацию в квартире и оповестили жильцов дома о случившемся.
В результате инцидента были выбиты окна и дверь на балконе. К счастью, никто не пострадал.
На данный момент на месте работают экстренные службы. Планируется устранение нависающей части бетонной плиты балкона. Территория под домом была огорожена для безопасности.
Фото: МЧС по РБ.