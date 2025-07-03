В Уфе в жилом доме взорвался пятилитровый баллон с газом

В Уфе в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Гагарина прошла разгерметизация углекислотного баллона. Об этом сообщили в региональном МЧС.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые проверили ситуацию в квартире и оповестили жильцов дома о случившемся.

В результате инцидента были выбиты окна и дверь на балконе. К счастью, никто не пострадал.

На данный момент на месте работают экстренные службы. Планируется устранение нависающей части бетонной плиты балкона. Территория под домом была огорожена для безопасности.