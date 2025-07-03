Радий Хабиров принял участие в собрании Союза писателей Башкортостана

Сегодня в Уфе прошло собрание Союза писателей Республики Башкортостан. Участие в нем принял глава региона Радий Хабиров. Союз включает почти 300 мастеров пера. Ежегодно за счет бюджета республики издается около 100 книг на русском, башкирском и других языках народов Башкортостана.
Разработана система поддержки, она включает премии имени Салавата Юлаева, Шайхзады Бабича, Хадии Давлетшиной, а также более 30 муниципальных наград. Совсем недавно в Уфе открыли обновлённое здание Союза писателей, которое не ремонтировалось десятилетия. Радий Хабиров отметил, что слово писателя всегда имело важность, а сейчас в дни проведения спецоперации – особенно.
В прошлом году Союз писателей республики отметил свое 90-летие. Задачей творческой организации является объединение и повышение профессионального уровня писателей, укрепление авторитета литературы в духовной жизни народа. На собрании избрали председателя союза сроком на 6 лет – им остался Айгиз Баймухаметов, а также утвердили новый устав. Радий Хабиров вручил государственные награды видным деятелям, внесшим вклад в развитие литературы республики.