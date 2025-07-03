Радий Хабиров принял участие в собрании Союза писателей Башкортостана

Перед всеми нами стоят ответственные задачи, важные для нашей страны, её суверенитета, нашего будущего. Сейчас, как никогда, необходимы единение и сплочённость, в том числе на идеологическом фронте. Курс на поддержку литературного слова, всей культурной жизни со стороны республики будет продолжен и по возможности расширен. Мы обязательно будем поддерживать все ваши творческие начинания.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан