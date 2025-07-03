В Уфе на съезде молодых ученых обсудили вопросы предоставления грантов

В Уфе проходит второй день XIII Всероссийского съезда советов молодых ученых. Участники события обсудили вопросы предоставления грантов Российского научного фонда, который ежегодно финансирует порядка 10 тысяч научных проектов, а еще – правила отбора на конкурс.

На площадке говорили и о вкладе молодых ученых в предприятия оборонно-промышленного комплекса страны. Эксперты подчеркнули важность создания всероссийской общественной организации по данному вопросу. Они отмечают, что для привлечения умной молодёжи на заводы ОПК важна системная работа.