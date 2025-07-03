В Москве прошла Башкирская гребная регата

В Москве прошла II Башкирская гребная регата – соревнование среди выходцев из республики, проживающих в столице. Участники на протяжении двух месяцев усердно готовились к состязаниям на территории яхт-клуба ЦСК ВМФ.

В этом году за победу боролись шесть команд, названных в честь рек, протекающих через республику. Победителем регаты стала команда «Урал» под руководством Булата Яфаева, на втором месте – «Агидель», на третьем – «Сакмара».