Большая оркестровая премия «440 Герц», концерты с Денисом Мацуевым, поддержка одаренных детей, «Сириус» и «Новый Херсонес» – Госоркестр Башкортостана завершил сезон на высокой ноте.

33-й концертный цикл представил слушателям роскошную программу с редко исполняемыми произведениями, в которой принимали участие Государственная хоровая капелла республики и хор Башкирского театра оперы и балета.

Более 75 концертов, география которых включает как ведущие столичные сцены, так и залы отдаленных муниципалитетов республики. Закрывая сезон, Госоркестр не прощается со своими слушателями: Уфу ждут ещё два концерта Летнего фестиваля.