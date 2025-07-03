Запасной аэродром Уфы принял два самолета из-за опасности БПЛА

Сегодня, 3 июля, из-за угрозы атаки БПЛА запасной аэродром Уфы принял два рейса — один из Горно-Алтайска, другой из Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного авиаузла.

Фото №1 - Запасной аэродром Уфы принял два самолета из-за опасности БПЛА

Самолеты, которые планировали приземлиться в Казани, были вынуждены изменить маршрут и остановиться в Уфе из-за введенных Росавиацией ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Татарстана.

Отмечается, что рейсы выполняли авиакомпании «Северный ветер» и «Somon Air».

По последним данным Росавиации, ограничения в аэропорту Казани уже сняты. Во время действия этих ограничений шесть самолетов, направлявшихся в столицу Татарстана, также приземлились на запасных аэродромах.

Волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии