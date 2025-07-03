В Башкирии выхаживают малышку, которая потеряла в аварии маму

Врачи Башкирии оказывают помощь полуторагодовалой малышке, которая попала в аварию с мамой и сёстрами.

Инцидент произошёл 29 июня на автодороге Бураево-Старобалтачево-Куеда. «Лада Гранта», в которой находились женщина, трое её дочерей и племянница, съехала в кювет и перевернулась. Водительница погибла сразу, а девочки выжили, однако получили различные травмы.

Полуторогодовалой девочке потребовалась операция. После реанимации ребёнка перевели в нейрохирургическое отделение, где сейчас о ней заботятся няни благотворительного фонда «Наши дети».