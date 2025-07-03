Медсестра из Башкирии спасает бойцов в зоне СВО

В зоне специальной военной операции находится место и женскому героизму. Тысячи женщин нашей страны ежедневно спасают жизни бойцов как в полевых госпиталях, так и непосредственно на передовой.
Среди них — Юлдуз Хамитова из Кушнаренковского района. За безупречную службу и верность воинскому долгу она была удостоена Благодарности районной администрации.
Юлдуз Олеговна работает операционной медицинской сестрой. За время службы она спасла десятки жизней российских военнослужащих. Её профессионализм и стойкость, проявленные в зоне боевых действий, внесли неоценимый вклад в сохранение здоровья и жизни солдат.
Такие примеры служат источником вдохновения и подчеркивают героизм медицинских работников.
Их самоотверженность и преданность делу — это напоминание о том, что даже в самые тревожные времена есть место доблести и человечности.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: администрация Кушнаренковского района, Vk