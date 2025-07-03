Радий Хабиров встретился с торговыми представителями России за рубежом

Глава Башкортостана встретился с торговыми представителями России за рубежом — в Алжире, Бразилии, Вьетнаме и на Филиппинах. Обсудили направления внешнеторгового сотрудничества. Руководитель республики отметил важность работы торговых представителей России и их коллег из Башкортостана для повышения инвестиционной привлекательности региона на зарубежных рынках.