В Башкирии поддержали проект глэмпинг-парка в Дуванском районе

На заседании в формате «Инвестчас» под руководством Главы Башкортостана рассмотрели новые инициативы в промышленности, туризме и сфере услуг. В частности, презентовали проект глэмпинг-парка в Дуванском районе. Общий объем инвестиций составил порядка 200 миллионов рублей. Будет создано минимум 15 рабочих мест.