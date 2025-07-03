В Башкирии открылся военно-исторический лагерь «Страна героев»

Две недели физического, интеллектуального и духовно-нравственного развития. Стартовавший в республике военно-исторический лагерь «Страна героев» собрал в Чишминском районе представителей более 20 регионов страны. С участниками смены юных патриотов сегодня встретился глава республики.

Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край и не только. 350 ребят из 22 регионов России приехали в Чишминский район провести две незабываемые недели. По крайней мере, организаторы военно-исторического лагеря обещают: впечатлений будет масса, программа очень насыщенная и интересная.

С участниками смены, организованной в парке «Патриот» в Чишминском районе, сегодня встретился глава Башкортостана. Общение прошло в формате вопрос-ответ. Лагерь «Страна героев» реализуется военно-историческим обществом. В апреле 2025 года между нашей республикой и общественно-государственной организацией было заключено соглашение о сотрудничестве. В итоге 29 июня в Чишминском районе стартовала смена лагеря «Страна героев».