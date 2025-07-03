В Уфе жильцы многоэтажки остались без горячей воды

Жители уфимской многоэтажки остались без горячей воды. Но это не рядовое отключение для проведения ремонтных работ. Дело в том, что управляющая компания в одностороннем порядке расторгла договор, люди остались без обслуживающей организации в двух домах по Бакинской, 14 и 16. А напоследок котельную отключили от газоснабжения, соответственно, нет горячей воды. В итоге из-за этого коллапса затопило не только подвал, но и несколько этажей в доме №14 по Бакинской.

Жители многоэтажки по улице Бакинской остались один на один с коммунальными проблемами. Управляющая компания месяц назад решила отказаться от обслуживания в одностороннем порядке, формально — из-за форс-мажора. Без личных уведомлений. Объявление повесили в подъезде. А накануне руководитель организации передал документы хозяйке одной из квартир. Как предполагают сами жильцы, при отключении газа, который применяется в работе бойлера, никто не перекрыл краны. Вода начала заливать помещения.

Жильцы остались и без горячей воды. Исправили ситуацию, перекрыв краны. Но это, разумеется, временная мера. Сейчас нужно выяснять, как минимум, как подключить газ. Решать свои проблемы самостоятельно жильцы уже научились. Не раз выкачивали воду из подвала, насосы покупали за свой счёт. Дом сдан в 2020 году, вот только новоселам всё время приходится сталкиваться с коммуникационными проблемами.

Застройщик со своей стороны считает, виноваты во всем жильцы. Якобы канализацию применяют как мусорное ведро. Но и отказывается предоставлять жильцам схему системы водоотведения. Представитель управляющей компании, сдавшей дела, от общения отказался. Обратились в Госжилстройнадзор. Оказалось, дом по Бакинской, 14 числится в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства как частный сектор. А здание по соседству — под номером 16 — с аналогичными проблемами отсутствует в реестре лицензий.

К тому же выяснилось, жильцы с 2022 года платили по договорам, как оказалось, за подключение, которого не было. Дома всё это время не состояли на балансе «Уфаводоканала».