В Башкирии механизатор погиб от удара в голову диском колеса

В Башкирии произошел несчастный случай, в результате которого погиб 56-летний механизатор сельхозпредприятия в Илишевском районе.

Как сообщили в Гострудинспекции республики, инцидент случился 2 июля на территории машинно-тракторной мастерской в селе Старокуктово. Заместитель начальника инспекции сообщила, что при демонтаже кормораздатчика произошел разрыв колеса, в результате чего механизатор получил удары по голове от разлетевшихся частей.