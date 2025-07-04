В Башкирии механизатор погиб от удара в голову диском колеса

В Башкирии произошел несчастный случай, в результате которого погиб 56-летний механизатор сельхозпредприятия в Илишевском районе.

Фото №1 - В Башкирии механизатор погиб от удара в голову диском колеса

Как сообщили в Гострудинспекции республики, инцидент случился 2 июля на территории машинно-тракторной мастерской в селе Старокуктово. Заместитель начальника инспекции сообщила, что при демонтаже кормораздатчика произошел разрыв колеса, в результате чего механизатор получил удары по голове от разлетевшихся частей.

Мужчина скончался на месте. В ходе расследования будут выяснены причины и обстоятельства происшествия.

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