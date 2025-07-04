В Башкирии осудят экс-заммэра за посредничество во взяточничестве

47-летний бывший заместитель мэра Бирска стал фигурантом уголовного дела о посредничестве во взяточничестве. Обвинительное заключение утвердила Бирская межрайонная прокуратура.
По данным правоохранительных органов, в декабре 2024 года глава администрации обратилась к своему заместителю с просьбой помочь в передаче денег за незаконные действия в интересах юрлица, выразившиеся в приемке невыполненных работ по муниципальному контракту. Поддержав инициативу, экс-заместитель сообщил коммерсанту реквизиты банковского счета, на который было перечислено 30 тысяч рублей. Чиновник обналичил деньги и передал главе администрации.
Обвиняемый признал свою вину. По требованию прокуратуры его уволили в связи с утратой доверия. Уголовное дело будет рассматриваться в Бирском межрайонном суде.