В Башкирии осудят экс-заммэра за посредничество во взяточничестве

По данным правоохранительных органов, в декабре 2024 года глава администрации обратилась к своему заместителю с просьбой помочь в передаче денег за незаконные действия в интересах юрлица, выразившиеся в приемке невыполненных работ по муниципальному контракту. Поддержав инициативу, экс-заместитель сообщил коммерсанту реквизиты банковского счета, на который было перечислено 30 тысяч рублей. Чиновник обналичил деньги и передал главе администрации.