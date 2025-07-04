В Уфе при столкновении двух легковушек пострадал малыш

В Уфе накануне вечером произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 4-летний ребенок.
По информации городского ГАИ, 71-летний водитель за рулем «Дэу Нексии», следуя по Демскому шоссе со стороны автодороги Уфа-Оренбург в сторону микрорайона Дема, при развороте столкнулся с автомобилем «Шкода Рапид», который следовал в том же направлении.
В результате аварии водитель «Дэу» и его маленький пассажир обратились за медицинской помощью.
В настоящее время по данному инциденту проводится административное расследование.
Фото: ГАИ Уфы.