В Уфе при столкновении двух легковушек пострадал малыш

В Уфе накануне вечером произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 4-летний ребенок.

Фото №1 - В Уфе при столкновении двух легковушек пострадал малыш

По информации городского ГАИ, 71-летний водитель за рулем «Дэу Нексии», следуя по Демскому шоссе со стороны автодороги Уфа-Оренбург в сторону микрорайона Дема, при развороте столкнулся с автомобилем «Шкода Рапид», который следовал в том же направлении.

В результате аварии водитель «Дэу» и его маленький пассажир обратились за медицинской помощью.

В настоящее время по данному инциденту проводится административное расследование.

Фото: ГАИ Уфы.

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