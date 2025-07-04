В Уфе волонтеры помогают на Всероссийском съезде советов молодых ученых

Большие помощники. На Всероссийском съезде советов молодых ученых работают более 50 волонтёров. Они поддерживают гостей главного научного события страны тем, что встречают в отелях, регистрируют участников, содействуют в решении организационных вопросов. Среди добровольцев есть и те, кто уже давно безвозмездно трудится на форумах и различных мероприятиях федерального и международного уровней.
Проверить внимательно документы, зарегистрировать гостя, вбить данные и помочь направить в нужную секцию для шестнадцатилетней Камилы Сабитовой не составляет труда. Юная уфимка — активный волонтёр. Первый опыт получила на международной неделе бизнеса и соревнованиях «Zа самбо» во Дворце борьбы. Говорит, добровольцем стала случайно, когда вместе с друзьями посетила один из форумов. Опыт общения, строчка в резюме и дополнительные баллы при поступлении в вуз открывают перспективы для школьницы, но не это главное.
На безвозмездной основе и по зову сердца. На протяжении девяти лет Дмитрий Николаев в дни проведения масштабных событий берет паузу в работе веб-дизайнером и становится обычным волонтёром. Стаж — более 2 тыс. часов. Помогает с навигацией и размещением в гостиницах. За его плечами — участие в форуме регионов России и Беларуси в Уфе, мероприятиях по этнотуризму, аниме-фестах и многом другом.
С таким настроем на съезде трудятся более пятидесяти человек. Они сканируют QR-коды участников, чтобы те могли попасть на слушание экспертов, контролируют ситуацию в залах, помогают модераторам, а также гостям сделать красивые фотографии.
Волонтёрская деятельность помогает молодым людям не только улучшить навыки коммуникации. Благодаря таким масштабным мероприятиям они прокачивают свои способности, заводят полезные знакомства, друзей и единомышленников. Ну и главное — помогать и не оставлять людей в беде.