Сборная Башкирии по роллер-спорту готовится к соревнованиям

Сборная Башкортостана по роллер-спорту готовится выступить на всероссийских соревнованиях. Они стартуют 6 июля в Суздале. В этом году турнир собирает рекордное количество участников, более 300 человек. Из них более 70-ти выступят в дисциплине фристайл-слалом. В прошлом году представитель Уфы Тимофей Салахов стал победителем Первенства России. А в этот раз поборется за высокие результаты уже в новой возрастной категории.
Нашу республику на соревнованиях представят 10 спортсменов. В дисциплине фристайл-слалом им предстоит в течение двух минут показать индивидуальную программу. Она должна включать не менее восьми трюков из пяти групп элементов, а также хореографию. В рамках подготовки наши спортсмены уже приняли участие в турнирах в Омске и Саратове.