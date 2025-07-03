Сборная Башкирии по роллер-спорту готовится к соревнованиям

Сборная Башкортостана по роллер-спорту готовится выступить на всероссийских соревнованиях. Они стартуют 6 июля в Суздале. В этом году турнир собирает рекордное количество участников, более 300 человек. Из них более 70-ти выступят в дисциплине фристайл-слалом. В прошлом году представитель Уфы Тимофей Салахов стал победителем Первенства России. А в этот раз поборется за высокие результаты уже в новой возрастной категории.