Волонтёры рассказали о работе на XIII Всероссийском съезде ученых в Уфе

Была довольно смешная история. Случилась не у меня, а, скажем так, на одной площадке. Подошли к волонтеру и спросили где находится молельная комната. Он, видимо, как-то в своей голове какую-то ассоциацию провел. Молельная комната, наверное, от слова «мыло». И отвел их в туалет. Поэтому сейчас, каждый раз кого мы отводим в молитвенную комнату, пишем об этом в чат.

Камилла