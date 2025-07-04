Волонтёры рассказали о работе на XIII Всероссийском съезде ученых в Уфе

В Уфе продолжается работа XIII Всероссийского съезда советов молодых ученых и студенческих научных обществ. В Башкирию съехались более 2000 специалистов со всех регионов России и ближнего зарубежья. На мероприятии предусмотрено более 70 событий с участием 260 спикеров.

Фото №1 - Волонтёры рассказали о работе на XIII Всероссийском съезде ученых в Уфе

Журналисты издания ГорОбзор.ру посетили Конгресс-холл «Торатау», где проходит съезд, и побеседовали с волонтёрами.

На Съезд было подано более 200 заявок, но только 65 человек стали волонтерами после двух этапов отбора. В настоящее время 18 волонтеров работают в двух службах встречи и регистрации, обеспечивая прием и регистрацию 1500 участников съезда. Они встречают гостей в отелях, помогают с навигацией и ориентацией на месте проведения мероприятия.

Волонтерская деятельность часто начинается с простого желания помочь или по приглашению друзей. Многие люди начинают заниматься волонтерством «за компанию», но со временем видят в этом не просто способ провести время, а полноценное направление жизни, возможность развиваться и приносить пользу обществу. Например, Камилла начала свою деятельность под влиянием окружения, а затем продолжила самостоятельно, находя в этом дело, которое приносит удовольствие и новые впечатления.

Волонтерством я занимаюсь недавно, с октября прошлого года, но уже наработала больше почти 400 часов. Я состою в организации «Ассоциация волонтеров Уфы», это от Центра занятий молодежи. Также я участвовала в XVII Международной неделе бизнеса и на «Сердце Евразии.

Камилла 

Накопленный опыт проявляется не только в количестве часов, но и в умении справляться с непредвиденными ситуациями, быстро принимать решения и эффективно коммуницировать с участниками мероприятий.

Волонтерство, во-первых, это все-таки опыт общения с разными людьми. Также вырабатывается некая устойчивость и стрессоустойчивость, так как много непредвиденных ситуаций происходит. Бывает некоторые задают вопросы, совсем не касающиеся темы мероприятия, в этот момент нужно как-то импровизировать, потому что нельзя говорить «я не знаю». Обязательно говорим «я сейчас уточню» и так далее.

Камилла 

Также на такой работе не обходится без забавных и курьезных ситуаций. Как рассказала девушка, такие истории случаются, но очень редко, но зато они запоминаются и становятся поводом для улыбок и рассказов.

Была довольно смешная история. Случилась не у меня, а, скажем так, на одной площадке. Подошли к волонтеру и спросили где находится молельная комната. Он, видимо, как-то в своей голове какую-то ассоциацию провел. Молельная комната, наверное, от слова «мыло». И отвел их в туалет. Поэтому сейчас, каждый раз кого мы отводим в молитвенную комнату, пишем об этом в чат.

Камилла 

Девушка отметила, что качественная организация съездов и обучение волонтеров – ключ к успешному проведению мероприятий.

Очень хорошая организация на этом Съезде. Во-первых, хочу сказать, что очень хорошо организовано само обучение. У нас каждый день вечером проводится созвон с организаторами, в котором каждому пофамильно говорят, какая функция их ждет завтра и чем они будут заниматься. Очень понимающие, хочу сказать организаторы, да и другие волонтеры тоже.

Камилла 

В другом конце конгресс-холла Дмитрий помогал гостям и направлял их в нужные конференц-залы.

Мне 26 лет, я уже 9 лет занимаюсь волонтерством. Состою в «ДелайДоброДавлеканово», у меня свыше 2000 часов уже наработано. Деятельность у меня разнообразная: от поддержки военнослужащих до участия в форумах и мероприятиях. На этом съезде я занимаюсь как регистрацией участников, так и помогаю в зале. Волонтерство затягивает, а дальше уже интерес сам по себе идет.

Дмитрий 

Волонтеры играют ключевую роль в создании комфортной среды для участников съезда. Их сопровождение включает в себя не только навигацию и ответы на вопросы, но и помощь в нестандартных ситуациях, требующих индивидуального подхода. Благодаря работе волонтеров участники могут сосредоточиться на основной цели мероприятия, не отвлекаясь на организационные вопросы и трудности.

Вообще, волонтеры обеспечивают всестороннюю поддержку участникам мероприятия, начиная с момента их прибытия и на протяжении всего времени его проведения. Мы присутствуем на каждой площадке, и оказываем помощь в решении возникающих сложностей и проблем. Да даже если вам нужно узнать где уборная, мы и с этим поможем и даже проводим.

Дмитрий 

Волонтер подчеркивает, что на Всероссийском съезде молодых ученых присутствует много интересных людей. Участники часто делятся историями, в которых обязательно упоминают о своих впечатлениях от Уфы: какие места посетили и какие традиционные блюда попробовали.

Очень классные организаторы, очень классные руководители. Все на высоком уровне. У нас Башкирия вообще каждый раз все лучше и лучше все делает. Стараются не только для участников мероприятия, но и для нас, волонтеров. Это очень прикольно и очень радует.

Дмитрий 

Фото: gorobzor.ru

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