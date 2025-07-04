Волонтёры рассказали о работе на XIII Всероссийском съезде ученых в Уфе

В Уфе продолжается работа XIII Всероссийского съезда советов молодых ученых и студенческих научных обществ. В Башкирию съехались более 2000 специалистов со всех регионов России и ближнего зарубежья. На мероприятии предусмотрено более 70 событий с участием 260 спикеров.
Журналисты издания ГорОбзор.ру посетили Конгресс-холл «Торатау», где проходит съезд, и побеседовали с волонтёрами.
На Съезд было подано более 200 заявок, но только 65 человек стали волонтерами после двух этапов отбора. В настоящее время 18 волонтеров работают в двух службах встречи и регистрации, обеспечивая прием и регистрацию 1500 участников съезда. Они встречают гостей в отелях, помогают с навигацией и ориентацией на месте проведения мероприятия.
Волонтерская деятельность часто начинается с простого желания помочь или по приглашению друзей. Многие люди начинают заниматься волонтерством «за компанию», но со временем видят в этом не просто способ провести время, а полноценное направление жизни, возможность развиваться и приносить пользу обществу. Например, Камилла начала свою деятельность под влиянием окружения, а затем продолжила самостоятельно, находя в этом дело, которое приносит удовольствие и новые впечатления.
Накопленный опыт проявляется не только в количестве часов, но и в умении справляться с непредвиденными ситуациями, быстро принимать решения и эффективно коммуницировать с участниками мероприятий.
Также на такой работе не обходится без забавных и курьезных ситуаций. Как рассказала девушка, такие истории случаются, но очень редко, но зато они запоминаются и становятся поводом для улыбок и рассказов.
Девушка отметила, что качественная организация съездов и обучение волонтеров – ключ к успешному проведению мероприятий.
В другом конце конгресс-холла Дмитрий помогал гостям и направлял их в нужные конференц-залы.
Волонтеры играют ключевую роль в создании комфортной среды для участников съезда. Их сопровождение включает в себя не только навигацию и ответы на вопросы, но и помощь в нестандартных ситуациях, требующих индивидуального подхода. Благодаря работе волонтеров участники могут сосредоточиться на основной цели мероприятия, не отвлекаясь на организационные вопросы и трудности.
Волонтер подчеркивает, что на Всероссийском съезде молодых ученых присутствует много интересных людей. Участники часто делятся историями, в которых обязательно упоминают о своих впечатлениях от Уфы: какие места посетили и какие традиционные блюда попробовали.
Фото: gorobzor.ru