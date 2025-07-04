Жители Башкирии заблудились в лесах

В Башкирии зафиксировали несколько случаев пропажи людей в лесах. К счастью, все «потеряшки» нашли дорогу домой.

В Бураевском районе пожилой мужчина отправился в лес за ягодами. Он заблудился, однако помощь спасателей ему не потребовалась. Мужчина нашёл дорогу домой сам.