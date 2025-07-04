В Уфе мужчина сорвался с высоты из-за нарушений руководителя

В Уфе расследуют несчастный случай, произошедший на складском комплексе по улице Гвардейской.
В мае прошлого года руководитель организации привлёк сотрудника к проведению работ по огнезащите металлических конструкций и окрашиванию элементов. Работы проводились на высоте. Мужчина был допущен к работе без проведения инструктажа и без соответствующей стажировки. Не закрепившись страховочной привязью, он упал с высоты более 5 метров. Его здоровью был причинен тяжкий вред.
Руководитель не признал свою вину и выплатил пострадавшему 200 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направлено в Калининский районный суд.